Meteo | da domenica pioggia e neve sull' Italia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Da7 febbraio inizierà un periodo perturbato per il nostro Paese. Dall’oceano Atlantico giungeranno una seria di perturbazioni che interesseranno tutte le regioni con piogge diffuse e nevicate copiose sui rilievi. Questo periodo molto instabile e spesso perturbato durerà almeno fino a mercoledì 10. Il team del sito www.iL.it avverte chela prima perturbazione con piogge e temporali colpirà con decisione il Nord, il Centro-Sud tirrenico e infine anche il resto del Sud. Lacadràe Alpi sopra i 1100m (a Ovest) e 1300m (a Est) mentre sugli Appennini solamente oltre i 1600 metri. Il secondo fronte perturbato non tarderà ad arrivare nel corso di lunedì per colpire duramente Toscana, Lazio e Campania, anche con nubifragi sul frusinate, a Napoli e a Salerno, mentre il terzo ...

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte chela prima perturbazione con piogge e temporali colpirà con decisione il Nord, il Centro - Sud tirrenico e infine anche il resto del Sud. La neve ...Dove pioverà e dove no, che è la cosa che ci interessa di piùPrevisioni meteo Roma, sabato, 6 febbraio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la te ...Da domenica 7 febbraio inizierà un periodo perturbato per il nostro Paese. Dall’oceano Atlantico giungeranno una seria di perturbazioni che interesseranno tutte le regioni con piogge diffuse e nevicat ...