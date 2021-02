Mercedes EQA, ecco i prezzi italiani della 250 (Di sabato 6 febbraio 2021) La Mercedes EQA sta per arrivare nelle concessionarie italiane, con la versione 250 a fare da apripista. La casa tedesca ha comunicato i prezzi della versione base del primo crossover elettrico, di derivazione GLA. Le prime consegne partiranno in primavera, nel mese di aprile. Per informazioni generali sul modello, vi invitiamo a leggere l’articolo sul Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) LaEQA sta per arrivare nelle concessionarie italiane, con la versione 250 a fare da apripista. La casa tedesca ha comunicato iversione base del primo crossover elettrico, di derivazione GLA. Le prime consegne partiranno in primavera, nel mese di aprile. Per informazioni generali sul modello, vi invitiamo a leggere l’articolo sul

