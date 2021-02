Meloni spiega il no a Draghi: “Io non tradisco i miei elettori. Sarò la sentinella degli italiani” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Si tratterebbe di tradire quello che siamo, fin dalla nostra nascita. Fratelli d’Italia fu fondato in polemica con il Pdl per l’appoggio al governo Monti. Sulla base di convinzioni profonde. Non posso governare con il Pd e il M5S, dal quale mi divide tutto. E non voglio far passare per inevitabili troppe cose che non lo sono”. Così Giorgia Meloni al Corriere della Sera, ribadendo il no a Draghi. Meloni ribadisce il no a Draghi Nell’intervista al Corriere della sera, la leader di Fratelli d’Italia, smentisce gli “slogan” di molti leader politici. “Non è vero che non è possibile andare a votare, non è vero che governando con gente con cui non si condivide nulla si possa fare bene, non è vero che un esecutivo tecnico, seppur autorevolissimo, faccia per forza meglio di uno che nasce con un mandato popolare, come la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Si tratterebbe di tradire quello che siamo, fin dalla nostra nascita. Fratelli d’Italia fu fondato in polemica con il Pdl per l’appoggio al governo Monti. Sulla base di convinzioni profonde. Non posso governare con il Pd e il M5S, dal quale mi divide tutto. E non voglio far passare per inevitabili troppe cose che non lo sono”. Così Giorgiaal Corriere della Sera, ribadendo il no aribadisce il no aNell’intervista al Corriere della sera, la leader di Fratelli d’Italia, smentisce gli “slogan” di molti leader politici. “Non è vero che non è possibile andare a votare, non è vero che governando con gente con cui non si condivide nulla si possa fare bene, non è vero che un esecutivo tecnico, seppur autorevolissimo, faccia per forza meglio di uno che nasce con un mandato popolare, come la ...

