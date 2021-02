Meloni di lotta e Salvini di governo. Senaldi, cosa c'è dietro il no di Giorgia: clamorosa scommessa politica ed elettorale (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo una donna è stata capace di dire «no», senza se e senza ma, all'uomo che non deve chiedere mai, perché sa che tutto gli è dovuto. Mario Draghi dal 2012, quando con tre parole fermò la speculazione mondale che avrebbe ucciso l'euro e l'Unione Europea, è il salvatore, il profeta in patria, il predestinato. Mattarella l'ha imposto ai partiti, minacciando di mandare tutti a casa se lo rifiuteranno, e lui riceve i leader a uno a uno, parco di parole: «Mi dica». Dovrebbe essere lui a spiegare cosa intende fare, visto che è il premier incaricato, invece ascolta e valuta. Fa l'esame. Giusto così, se lo può permettere. La sinistra chiede un governo politico, lui tace anche se avrebbe in tasca la risposta che ammazza tutti: «Qui il più politico sono io, alzo il telefono e parlo con chi voglio, sono qui per garantirvi altri due anni di stipendio e fare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo una donna è stata capace di dire «no», senza se e senza ma, all'uomo che non deve chiedere mai, perché sa che tutto gli è dovuto. Mario Draghi dal 2012, quando con tre parole fermò la speculazione mondale che avrebbe ucciso l'euro e l'Unione Europea, è il salvatore, il profeta in patria, il predestinato. Mattarella l'ha imposto ai partiti, minacciando di mandare tutti a casa se lo rifiuteranno, e lui riceve i leader a uno a uno, parco di parole: «Mi dica». Dovrebbe essere lui a spiegareintende fare, visto che è il premier incaricato, invece ascolta e valuta. Fa l'esame. Giusto così, se lo può permettere. La sinistra chiede unpolitico, lui tace anche se avrebbe in tasca la risposta che ammazza tutti: «Qui il più politico sono io, alzo il telefono e parlo con chi voglio, sono qui per garantirvi altri due anni di stipendio e fare un ...

TosiniPietro : @carloemme50 @M49liberorso Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.Oggi la Lega certamente'perde' il… - mimmamax : @Vince7914 @MeNeFrego___ A parole sicuramente...ma scordatevi che quando sarà il momento di rischiare un processo p… - turbobuonista : In questi giorni si sta consumando la definitiva sconfitta politica di Salvini nella lotta con Meloni per la leader… - MariellaLoi : @FrancescoLollo1 @FratellidItalia Meravigliosa Meloni,una vera forza. Si lotta per una giustizia, per ridare voce a… - Peppe20495587 : @borghi_claudio @MauroVittorio3 Il Gianfranco Fini della lega ossia Giorgetti ha colpito ancora dopo la rinuncia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni lotta Draghi, finito il primo giro di consultazioni. Cosa succede adesso

... ad eccezione di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , si sono detti disponibili ad appoggiare il ... Poi, riforme della giustizia e delle carceri, lotta contro le organizzazioni criminali e le mafie, ...

Consultazioni, Crimi: 'Partire da quanto è già stato realizzato'

Alla domanda se Draghi ha offerto ministeri a FdI, Giorgia Meloni ha negato aggiungendo: ' Non li ... a partire dalla lotta alla pandemia, ma anche il tema del lavoro (con la richiesta di prorogare il ...

Il senatore che lotta per ricordare le vittime delle marocchinate ilGiornale.it Crisi di governo. Così Draghi smina la strada dai veti incrociati dei partiti

Per il presidente incaricato quasi un problema di "abbondanza": tranne Fdi, ora tutti vogliono entrare. Il Pd si corregge sui no alle opposizioni. Renzi è l’unico a non porre paletti ...

Draghi, l'appoggio di Berlusconi e le condizioni di Salvini

Seconda giornata di consultazioni per Mario Draghi, premier incaricato di formare un nuovo governo: oggi l'ex presidente della Bce vedrà le autonomie, Leu e Iv; poi, nel ...

... ad eccezione di Fratelli d'Italia di Giorgia, si sono detti disponibili ad appoggiare il ... Poi, riforme della giustizia e delle carceri,contro le organizzazioni criminali e le mafie, ...Alla domanda se Draghi ha offerto ministeri a FdI, Giorgiaha negato aggiungendo: ' Non li ... a partire dallaalla pandemia, ma anche il tema del lavoro (con la richiesta di prorogare il ...Per il presidente incaricato quasi un problema di "abbondanza": tranne Fdi, ora tutti vogliono entrare. Il Pd si corregge sui no alle opposizioni. Renzi è l’unico a non porre paletti ...Seconda giornata di consultazioni per Mario Draghi, premier incaricato di formare un nuovo governo: oggi l'ex presidente della Bce vedrà le autonomie, Leu e Iv; poi, nel ...