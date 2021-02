Medsal, progetto mediterraneo per la protezione delle acque sotterranee costiere dall’intrusione marina Partecipa anche la Puglia: un team di ricercatori del politecnico di Bari studia la falda profonda dell'acquifero salentino (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari: Fino alla metà del secolo scorso, gli agricoltori pugliesi, testimoniavano il passaggio delle stagioni scrutando più il cielo, che non il sottosuolo. L’interpretazione, frutto dell’esperienza, riguardava le previsioni meteorologiche prossime. Sicché un inverno piovoso o siccitoso poteva costituire ricchezza o povertà per i campi e i raccolti, oltre che per la disponibilità di riserve idriche per uso civile. In Puglia, e in particolare nel Salento, con un clima mediterraneo e un sottosuolo carsico, la disponibilità dell’acqua ha costituito da sempre una priorità. Le acque delle falde superficiali captate da pozzi scavati a mano sin dal XVI° ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Fino alla metà del secolo scorso, gli agricoltori pugliesi, testimoniavano il passaggiostagioni scrutando più il cielo, che non il sottosuolo. L’interpretazione, frutto’esperienza, riguardava le previsioni meteorologiche prossime. Sicché un inverno piovoso o siccitoso poteva costituire ricchezza o povertà per i campi e i raccolti, oltre che per la disponibilità di riserve idriche per uso civile. In, e in particolare nel Salento, con un climae un sottosuolo carsico, la disponibilità’acqua ha costituito da sempre una priorità. Lefalde superficiali captate da pozzi scavati a mano sin dal XVI° ...

