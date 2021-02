Mattia Santori: "Paradossale un governo politico nel momento in cui la politica viene commissariata" (Di sabato 6 febbraio 2021) “L’effetto Draghi dimostra che siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri. Sarebbe bello che questo ruolo l’avessero la politica e i partiti, ma così non è”. Lo afferma il leader delle Sardine, Mattia Santori, in una intervista a Rainews.Santori prosegue: “Conte? E’ una risorsa. Ha fatto delle cose buone. E’ riuscito a tenere insieme un accenno di coalizione, ma ne serve una ancora più forte per andare al governo perché i voti di Pd e Cinquestelle evidentemente non sono bastati. Serve un centrosinistra più largo, fatto di tutte le persone che sono scese in piazza con competenze, cultura e storie politiche che vanno chiamate e coinvolte. In questo senso ciascuno è una risorsa”.Sul nuovo governo Santori dice: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “L’effetto Draghi dimostra che siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri. Sarebbe bello che questo ruolo l’avessero lae i partiti, ma così non è”. Lo afferma il leader delle Sardine,, in una intervista a Rainews.prosegue: “Conte? E’ una risorsa. Ha fatto delle cose buone. E’ riuscito a tenere insieme un accenno di coalizione, ma ne serve una ancora più forte per andare alperché i voti di Pd e Cinquestelle evidentemente non sono bastati. Serve un centrosinistra più largo, fatto di tutte le persone che sono scese in piazza con competenze, cultura e storie politiche che vanno chiamate e coinvolte. In questo senso ciascuno è una risorsa”.Sul nuovodice: ...

