“Matrimonio gay funerale d’Italia” | ex membro di Fn condannato per aver affisso questi manifesti

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mirco Ottaviani, ex responsabile di Forza Nuova Romagna, è statoper diffamazione dal tribunale di Forlì al pagamento di 1000 euro di multa in relazione alla vicenda di alcunifunebri che sono stati affissi a Cesena dove venivano pubblicati i nomi di Manuel e Marco, la prima coppia gay ad essersi unita civilmente in città. “gay“, si legge sul manifesto. Il processo è nato a seguito dell’esposto dell’associazione dopo il fintoche i militanti del movimento di estrema destra avevano organizzato contro l’unione civile. LEGGI ANCHE –> Biagio Antonacci e ilgay: così ha unito civilmente due amicigay, la condanna ...

giornalettismo : Mirco Ottaviani, ex membro di FN, è stato condannato. Aveva affisso manifesti con su scritto 'matrimonio gay funera… - filippo_procino : RT @Italiantifa: Cesena : avevano affisso manifesti funebri durante matrimonio gay,denunciati e condannati. - Ponzietto : RT @Italiantifa: Cesena : avevano affisso manifesti funebri durante matrimonio gay,denunciati e condannati. - luca_tessitore : RT @Italiantifa: Cesena : avevano affisso manifesti funebri durante matrimonio gay,denunciati e condannati. - Italiantifa : Cesena : avevano affisso manifesti funebri durante matrimonio gay,denunciati e condannati. -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio gay

TPI

... non si parla più dicivile per le coppie dello stesso sesso, la legge sull'affido ed ... I nostri figli sono tutti uguali, "etero oson tutti figli miei" è uno dei nostri slogan che ci ...... recitava la parte di un uomo che dopo la morte della moglie ammette di essere. Stringendo la ... L'ultimo, duraturocon Elaine Taylor. La sua autobiografia 'In spite of myself' era uscita ...L’uomo, Mirco Ottaviani, è stato è stato condannato dal Tribunale di Forlì per diffamazione aggravata e dovrà ora sborsare 1 ...Quelli che avrebbero dovuto diventare i suoi nuovi compagni nella squadra dei Catalans Dragons, lo avevano accolto nella chat di gruppo a 'colpi di video gay'. Di chi parliamo? Del giocatore di rugby ...