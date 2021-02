“Matrimonio gay funerale d’Italia”, condannato ex militante di Forza Nuova dopo i manifesti omofobi (Di sabato 6 febbraio 2021) “Matrimonio gay funerale d’Italia”, queste le scritte riportate sui manifesti affissi da Mirco Ottaviani, ex responsabile di Forza Nuova della città di Cesena, dopo la celebrazione della prima unione civile omosessuale della città. I nostri lettori ci segnalano il post pubblicato dalla pagina Facebook Basta Razzismo nella giornata di ieri, 5 febbraio 2021. Affisse manifesti funebri per la prima coppia gay unita civilmente a Cesena: Mirco Ottaviani, l’ex capo di Forza Nuova Romagna, è stato condannato per diffamazione aggravata a 1000 euro di multa e 1500 euro a favore di Arcigay Rimini. L’omofobia non è un’opinione. “Matrimonio gay funerale ... Leggi su bufale (Di sabato 6 febbraio 2021) “gay”, queste le scritte riportate suiaffissi da Mirco Ottaviani, ex responsabile didella città di Cesena,la celebrazione della prima unione civile omosessuale della città. I nostri lettori ci segnalano il post pubblicato dalla pagina Facebook Basta Razzismo nella giornata di ieri, 5 febbraio 2021. Affissefunebri per la prima coppia gay unita civilmente a Cesena: Mirco Ottaviani, l’ex capo diRomagna, è statoper diffamazione aggravata a 1000 euro di multa e 1500 euro a favore di Arcigay Rimini. L’a non è un’opinione. “gay...

