Marsiglia | Mandanda | “Momento catastrofico Sapevo delle dimissioni di Villas-Boas A Milik ho detto…”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Caos in casa, dopo le violenze da parte dei tifosi alle strutture del club e le improvvisedel tecnico, ilsi è fatto davvero problematico. A parlare in conferenza stampa, anche in vista del big match contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1 è stato il capitano, nonché portiere, Steveche ha cercato di riportare in parte il sereno, almeno tra i calciatori.: dalledicaption id="attachment 168625" align="alignnone" width="551"(getty images)/caption"Non possiamo nascondere che sono stati giorni molto frenetici. Credo sia un peccato vivere queste situazioni, ma abbiamo solo un desiderio: ...

La super sfida contro il Paris Saint - Germain arriva in un momento molto delicato per l'Olympique, dove si stanno vivendo giorni ad alta tensione. Prima la violenta contestazione dei tifosi con tanto di assalto al centro sportivo e rinvio della partita contro il Rennes, poi le dimissioni ...Nessuno shock Stando alle parole del capitano dell'OM, Steve, però il polacco non ha ... Gli abbiamo dato un bel benvenuto a. Ma non credo sia scioccato, a Napoli ha vissuto ...Caos in casa Marsiglia, dopo le violenze da parte dei tifosi alle strutture del club e le improvvise dimissioni del tecnico Villas-Boas, il momento si è fatto davvero problematico. A parlare in confer ...Fanno discutere le dichiarazioni di Steve Mandanda, portiere e capitano del Marsiglia, che ha dato il 'benvenuto a Marsiglia' a Milik.