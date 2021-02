Marinatura | come si fa | 5 idee veloci dalla carne alla fruttta

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nella cucina italiana (quella tradizionale) «marinare» è sinonimo di aceti, lunghe conservazioni – esempio tipico, il pesce in carpione – e se vogliamo di una tecnica semplice per nascondere talvolta i difetti della materia prima. In realtà, la marinatura è un mondo molto articolato che si divide innanzitutto tra quelle a secco e quelle liquide. Le prime – più popolari nei Paesi tropicali e sub-tropicali, ma anche molto usate in Asia – si distinguono per il mix di spezie usate maggiormente. Le seconde – più caratteristiche del continente europeo e della cucina occidentale – si possono inquadrare in tre sottogruppi: acide (con il già citato aceto o il vino come protagonisti), a base di olio o grassi, enzimatiche ossia a base di frutta o yogurt.