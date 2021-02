Maria Cecilia Guerra: “Il paragone tra Monti e Draghi è sbagliato” – L’INTERVISTA (Di sabato 6 febbraio 2021) “Il paragone tra Mario Monti e Mario Draghi è un paragone assolutamente sbagliato”. Senza se e senza ma: Cecilia Guerra – economista e sottosegretaria Leu al Mef del Conte II – lo dice a Nextquotidiano rispondendo a chi negli ultimi giorni ha accostato la figura del senatore a vita (e già presidente del Consiglio) a quella del premier incaricato. Entrambi graditi dall’Europa, entrambi chiamati dal Capo dello Stato per venire in soccorso della politica. Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella hanno riposto nei due economisti la loro fiducia. Chi non vede di buon occhio l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi –parlando alla pancia dei suoi elettori- ha ricordato i sacrifici che sono stati adottati dall’altro Mario, premier fino al 2013, di cui ora non in ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “Iltra Marioe Marioè unassolutamente”. Senza se e senza ma:– economista e sottosegretaria Leu al Mef del Conte II – lo dice a Nextquotidiano rispondendo a chi negli ultimi giorni ha accostato la figura del senatore a vita (e già presidente del Consiglio) a quella del premier incaricato. Entrambi graditi dall’Europa, entrambi chiamati dal Capo dello Stato per venire in soccorso della politica. Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella hanno riposto nei due economisti la loro fiducia. Chi non vede di buon occhio l’arrivo di Marioa Palazzo Chigi –parlando alla pancia dei suoi elettori- ha ricordato i sacrifici che sono stati adottati dall’altro Mario, premier fino al 2013, di cui ora non in ...

