Manchester United | Solskjaer su Pogba | “Qui nessuno ha il posto garantito | stiamo facendo delle valutazioni”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ole Gunnarè stato chiaro sulle intenzioni del.La squadra allenata dal tecnico norvegese sta vivendo uno dei momenti più intensi e positivi degli ultimi anni, essendosi avvicinata prepotentemente alla testa della Premier League. Le chance di un'eventuale vittoria finale dei Red Devils, infatti, sono sensibilmente aumentate, anche grazie all'operato in panchina dell'ex attaccante. Nella canonica conferenza stampa in vista dell'importante match contro l'Everton, l'allenatore della sponda rossa diha voluto chiarire in merito al delicato tema legato al futuro di Paul. Il centrocampista ex Juventus si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni già dall'inizio della nuova annata, cosa che gli ha permesso di tornare in cima alle gerarchie ...

(Inghilterra) - Dopo un avvio complicato oggi ildi Paul Pogba è in piena lotta per il titolo della Premier League, in classifica occupa il 2° posto a 3 lunghezze dai cugini del City (che hanno una partita da recuperare), ma il ...L'allenatore dello United ha dichiarato di non essere certo del futuro del centrocampista francese, soprattutto dopo le parole di Raiola ...Manchester United-Everton streaming, no Rojadirecta. I 'Red Devils' devono vincere per difendere il secondo posto.