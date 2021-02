(Di sabato 6 febbraio 2021) Qualeper Paul? Dopo le parole del fratello Mathias, ecco che è il tecnico delOle Gunnarsad affrontare l'argomento della possibile permanenza o del possibile addio del calciatore. Come riporta Sky Sports, il manager ha annunciato che le parti starebbero "dialogando" in merito a ciò che sarà del calciatore.: "aldi. Lui..."caption id="attachment 1054025" align="alignnone" width="590"(getty images)/caption"Ci saranno sempre voci su Paul", ha esordito. "Ma noiconducendo un dialogo aperto sul suo, ma ciò di cui ...

ManUtdMEN : CAVANI!! 4-0 #mufc #MUNSOU - LinkBola : Ole Gunnar Solskjaer: Paul Pogba Bahagia Di Manchester United - zazoomblog : Manchester United-Everton (sabato ore 21:15): formazioni quote pronostici - #Manchester #United-Everton #(sabato - ItaSportPress : Manchester United, Solskjaer e il futuro di Pogba: 'Ci stiamo lavorando. Lui felice in campo e si vede' -… - Robson__91 : @Hazem_Mrd Huesca 1-3Rma Juventus 2-2Roma Manchester United 2-1Everton -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti : 'Non bene contro il, cambieremo qualcosa'.Sapeva che avrebbe dato fastidio a Lukaku , lo ha avuto come compagno di squadra ale dunque sapeva come colpire. Voleva punzecchiarlo, però non c'era alcun intento discriminatorio. ...Il 6 febbraio 1958, l'aereo che riporta a casai Busby Babes da Belgrado fa scalo a Monaco: si schianterà al decollo, facendo 23 morti ...Premier League L'Arsenal sfida l'Aston Villa, i Red Devils l'Everton. Oggi anche Fulham-West Ham, Newcastle-Southampton e Burnley-Brighton.