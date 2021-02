Manchester City, Ederson: “Posso fare il centrocampista, metterei De Bruyne in panchina” (Di sabato 6 febbraio 2021) Dalla difesa dei pali della porta a smistare il gioco a centrocampo. Ederson è pronto per il cambio ruolo e lancia un consiglio al proprio allenatore Guardiola. “Se non ci fossero portieri nel calcio, sarei un centrocampista. Perché penso di possedere una buona visione di gioco e anche di avere una buona abilità nei passaggio“. Nel corso di una sua intervista a Okko Sport il portiere brasiliano del Manchester City, scherzosamente, si è definito anche migliore di Kevin De Bruyne. “Se oggi fossi un centrocampista, De Bruyne si siederebbe in panchina e io sarei in campo al suo posto (ride ndr). Sto scherzando, ma in generale mi piace molto quella posizione. Quando guardo le partite in tv la analizzo molto. La guardo in modo diverso per apprendere” ha ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Dalla difesa dei pali della porta a smistare il gioco a centrocampo.è pronto per il cambio ruolo e lancia un consiglio al proprio allenatore Guardiola. “Se non ci fossero portieri nel calcio, sarei un. Perché penso di possedere una buona visione di gioco e anche di avere una buona abilità nei passaggio“. Nel corso di una sua intervista a Okko Sport il portiere brasiliano del, scherzosamente, si è definito anche migliore di Kevin De. “Se oggi fossi un, Desi siederebbe ine io sarei in campo al suo posto (ride ndr). Sto scherzando, ma in generale mi piace molto quella posizione. Quando guardo le partite in tv la analizzo molto. La guardo in modo diverso per apprendere” ha ...

Il Manchester City è di nuovo la miglior squadra in Inghilterra L'Ultimo Uomo Manchester City, Ederson: “Posso fare il centrocampista, metterei De Bruyne in panchina”

Manchester City, il portiere brasiliano Ederson scherza: "Posso fare il centrocampista, metterei De Bruyne in panchina" ...

