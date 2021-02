“Mamma, ti amo tantissimo”. Al GF Vip arriva la figlia di Dayane Mello. Mai vista Sofia? La somiglianza è incredibile (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini on onda il lunedì e venerdì in prima serata. Una puntata all’insegna delle emozioni forti. Quelle per Dayane Mello, che ha ricevuto un’ondata di affetto per il lutto che l’ha colpita: il fratello Lucas è morto a 26 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Restare nella casa, questa è stata la scelta di Dayane Mello. “Menomale che ci siete voi”, ha detto la modella brasiliana rivolgendosi agli altri concorrenti. A causa della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini on onda il lunedì e venerdì in prima serata. Una puntata all’insegna delle emozioni forti. Quelle per, che ha ricevuto un’ondata di affetto per il lutto che l’ha colpita: il fratello Lucas è morto a 26 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. Restare nella casa, questa è stata la scelta di. “Menomale che ci siete voi”, ha detto la modella brasiliana rivolgendosi agli altri concorrenti. A causa della ...

