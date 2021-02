(Di sabato 6 febbraio 2021) I carabinieri dihanno arrestato un’insegnante di una scuola dell’infanzia per maltrattamenti su minori. L’insegnante, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato, nel corso di un’indagine coadiuvata da intercettazioni ambientali che i militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di, avevano installato nella scuola per accertare i metodi educativi sospetti che la donna utilizzava sui bambini di tre anni che i genitori le affidavano quotidianamente. Gli episodi analizzati dagli investigatori dell’Arma erano diventati talmente preoccupanti che martedì pomeriggio sono dovuti intervenire d’urgenza all’interno della scuola per bloccare la donna e arrestarla mentre schiaffeggiava un bambino. La donna, dopo la convalida dell’arresto eseguita dal Gip del Tribunale di, è ...

bisagnino : Maltrattava bimbi, arrestata maestra a Bologna - PasqualeMarro : Maltrattava bimbi, arrestata maestra comunale a Bologna - peppe844 : RT @Adnkronos: Maltrattava bimbi, arrestata maestra a Bologna - Adnkronos : Maltrattava bimbi, arrestata maestra a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattava bimbi

Installate nella scuola dell'infanzia telecamere per accertare i metodi educativi sospetti che la donna utilizzava sui bambini di tre anni I carabinieri di Bologna hanno arrestato un'insegnante di una ...... e per la giudice Anna Calabi che in primo grado in abbreviato lo aveva condannato a 2 anni e 8 mesi , quei video dimostravano i maltrattamenti sudi 3 anni; mentre ora per i tre giudici del ...I carabinieri di Bologna hanno arrestato un’insegnante di una scuola dell’infanzia per maltrattamenti su minori. L’insegnante, italiana, incensurata e ...Un’insegnante di una scuola dell’infanzia è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su minori. E’ successo a Bologna, dopo un’indagine in seguito alla quale la donna, italiana, incensurata ...