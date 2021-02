Maestra di scuola materna arrestata a Bologna | in classe schiaffi e bestemmie

infoitinterno : 'Non voglio più andare a scuola. La maestra mi insulta' - thehype21p : @fanpage Celentano unica maestra di danza rimasta dentro quella scuola. - Sakurauchi_Hime : RT @ElenaElle10: @angy_cocco Nella scuola parentale dove va mia figlia più piccola girano i pidocchi, la mia più grande, scuola pubblica, a… - rep_bologna : Bologna, maestra di scuola d'infanzia arrestata per maltrattamenti [aggiornamento delle 16:59] - Anna07942827 : @BimbiMeb Ms5 deve fare i dettati. Con la maestra. A scuola. Come una volta. Con le bacchettate sulle mani. -

Ultime Notizie dalla rete : Maestra scuola

Al centro della discussione un filmato in cui ladi danza classica chiama a raccolta tutti gli allievi per rimproverarli e metterli in riga. 'E' diventata la preside della? Oppure si è ...In merito alla notizia dell'indagine su unadi unad'infanzia e dipendente comunale, l'Amministrazione comunale di Bologna, nel ribadire il proprio impegno nei servizi per l'infanzia anche in questo anno difficile nel quale ...Una maestra della scuola materna Manzini a Bologna è stata arrestata martedì pomeriggio: nelle sue classi schiaffi, calci e bestemmie contro i bambini piccoli. Un’insegnante di scuola materna è stata ...Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia Bologna Centro, per maltrattamenti su minori. La donna, italiana, incensurata e dipendente comunale ...