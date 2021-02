«Madres paralelas» | al via le riprese del nuovo film di Almodóvar con Penélope Cruz

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 febbraio 2021) A due anni da Dolor Y Gloria, considerato da molti il suo lavoro più intimo e personale, Pedro Almodóvar torna all’universo femminile, ai suoi segreti e alle sue contraddizioni. Lo farà in Madres Paralelas, il suo ventitreesimo lungometraggio che batterà il primo ciak in Spagna verso la fine di marzo. Il progetto, che verrà prodotto dalla stessa casa di produzione di Almodóvar, El Deseo, permetterà al regista di lavorare ancora una volta con la sua musa ispiratrice Penélope Cruz, che in Dolor Y Gloria vestiva i panni della madre del suo alter-ego, interpretato da Antonio Banderas.