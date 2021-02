**M5S: Bonafede, Conte presente a vertice in che veste? 'Prematuro dirlo...'** (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "E' Prematuro dirlo...". Così il ministro della Giustizia uscente, Alfonso Bonafede, risponde ai cronisti che gli domandano in che veste il premier uscente Giuseppe Conte abbia preso parte alla riunione dei vertici M5S. Il vertice dei big pentastellati "è stato produttivo, Beppe ha fatto un intervento importante" affinché il "M5S affronti compattamente il momento". Se ci sarà un voto su Rousseau per un ingresso nel governo Draghi "non lo so ancora". Nel M5S, replica poi a chi gli domanda se sia arrivato il momento della responsabilità, "abbiamo sempre lavorato con senso di maturità e responsabilità". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "E'...". Così il ministro della Giustizia uscente, Alfonso, risponde ai cronisti che gli domandano in cheil premier uscente Giuseppeabbia preso parte alla riunione dei vertici M5S. Ildei big pentastellati "è stato produttivo, Beppe ha fatto un intervento importante" affinché il "M5S affronti compattamente il momento". Se ci sarà un voto su Rousseau per un ingresso nel governo Draghi "non lo so ancora". Nel M5S, replica poi a chi gli domanda se sia arrivato il momento della responsabilità, "abbiamo sempre lavorato con senso di maturità e responsabilità".

