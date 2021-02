L’ultimo Paradiso, Riccardo Scamarcio: “Come nel film combatto una battaglia per la libertà” (Di sabato 6 febbraio 2021) La video Intervista a Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli, protagonisti e regista di L'ultimo Paradiso, storia sul caporalato nella Puglia anni '50. Puglia, 1958. Ciccio Paradiso (Riccardo Scamarcio) è un contadino che non ci sta a farsi sfruttare. In particolare da Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), proprietario terriero con la cui figlia, Bianca (Gaia Bermani Amaral), ha una relazione segreta. Nonostante sia sposato con un'altra donna, Lucia (Valentina Cervi), e abbia un figlio, Ciccio vuole scappare con l'amante, lontano da una vita che gli va stretta. I suoi desideri innescano una reazione a catena che porta L'Ultimo Paradiso, film diretto da Rocco Ricciardulli dal 5 febbraio su Netflix, in varie direzioni. Prodotto da ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) La video Intervista a, Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli, protagonisti e regista di L'ultimo, storia sul caporalato nella Puglia anni '50. Puglia, 1958. Ciccio) è un contadino che non ci sta a farsi sfruttare. In particolare da Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), proprietario terriero con la cui figlia, Bianca (Gaia Bermani Amaral), ha una relazione segreta. Nonostante sia sposato con un'altra donna, Lucia (Valentina Cervi), e abbia un figlio, Ciccio vuole scappare con l'amante, lontano da una vita che gli va stretta. I suoi desideri innescano una reazione a catena che porta L'Ultimodiretto da Rocco Ricciardulli dal 5 febbraio su Netflix, in varie direzioni. Prodotto da ...

