L’ultimo bacio film stasera in tv 6 febbraio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021)è ilin tv sabato 62021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Gabriele Muccino. Ilè composto da Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Luigi Diberti, Marco Cocci, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergioellitto, Susanna Javicoli, ...