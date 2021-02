L' ORDINANZA Perugia zona rossa | tutte le restrizioni anti - contagio dall' 8 al 21 febbraio

(Di domenica 7 febbraio 2021)in tutta la provincia die in sei comuni ternani Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo. Per la restante parte della provincia di ...

IlVal_79 : Speriamo sia l'ultima stazione della via crucis... - Ansa_Umbria : La provincia di Perugia rossa da lunedì - LaNotiziaQuoti : +++ AGGIORNAMENTO +++ Il testo dell'ordinanza #Cronaca #Coronavirus #zonarossa - CorrierePievese : Coronavirus. Ordinanza Regione 'Da lunedì 8 fino al 21 febbraio fascia rossa in tutti i comuni della Provincia di P… - DueMondiNews : La Presidente Tesei ha firmato l’ordinanza #Spoleto #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : ORDINANZA Perugia

AGGIORNAMENTO - ORE 22.38 - L'zona rossa: tutte le restrizioni anti - contagio dall'8 al 21 febbraioZona rossa in tutta la provincia die in sei comuni ternani Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, ... L', oltre alle norme Dpcm della Fascia Rossa, prevede che ...La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza che prevede da lunedì 8 fino a domenica 21 febbraio misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 genn ...Tutta la provincia di Perugia e 6 comuni della provincia di Terni torneranno in zona rossa a partire da lunedì. La decisione di è resa necessaria per evitare la diffusione delle nuove varianti identif ...