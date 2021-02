Locatelli | ' Io ministro della Salute? Lasciateci Speranza'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la nomina di Mario Draghi a Presidente del Consiglio è partito il toto - nomi sui ministri che potrebbero affiancarlo. Uno dei più importanti per i mesi decisivi per sconfiggere la pandemia è il ...

Lucia05149332 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ve10ve : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Un ruolo come Ministro? È necessaria continuità: da Speranza ottimo lavoro' - GraziaC5 : @massimo991 @HuffPostItalia Il prof. Locatelli è un tecnico e,come tale, ha espresso il suo parere sull'operato di… - the_highsparrow : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Un ruolo come Ministro? È necessaria continuità: da Speranza ottimo lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli ministro

L'HuffPost

Uno dei più importanti per i mesi decisivi per sconfiggere la pandemia è ildella Salute e circola da qualche giorno la voce di Franco, che però declina e fa il suo nome: "Il ...A prendere in mano la palla ilalla Salute Roberto Speranza che ha lanciato segnali chiari ...- mette l'ultima parola il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco, - ...Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "ha ora conoscenze che chiunque altro dovrebbe acquisire con tempi necessariamente lunghi in una intrinseca complessità." ...“Il lavoro fatto da Speranza si è connotato per passione convinta, dedizione e capacità di governare una situazione difficile: ecco perché ritengo meriti continuità. E avrebbe senso perché Speranza ha ...