Lnd conferma Sibilia alla presidenza “Lavoro apprezzato”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Cosimoè statotodella Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo quadriennio. “E’ statoil” ha detto il dirigente campano dopo la rielezione. spf/gm su Il Corriere della Città.

Cosimo Sibilia è stato confermato alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo quadriennio. "E' stato apprezzato il lavoro" ha detto il dirigente campano dopo la rielezione. spf/gm ...L'Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi oggi presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino nel rigoroso rispetto di tutte le normative anti-Covid, ha confermato con l'87% dell ...