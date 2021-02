(Di sabato 6 febbraio 2021) Durante la manovra di ingresso, invece di accostare a sinistra imboccando il canale dedicato, per cause da verificare laè andata dritta contro gliche sono a protezione del faro rimanendo

FirenzePost : Livorno: nave porta container incagliata sugli scogli del porto - MeryPoletti : RT @rtl1025: ?? Incidente nel porto di #Livorno per una nave cargo della compagnia #Msc che poco dopo le 9 è andata a incagliarsi sotto il f… - rtl1025 : ?? Incidente nel porto di #Livorno per una nave cargo della compagnia #Msc che poco dopo le 9 è andata a incagliarsi… - semprealtrove : @silvia29luglio ?????? vengo a Torino e te la consegno. Te la faccio comprare comodamente sul divano di casa tua e in… - marziani52 : Taiwan: nave guerra Usa attraversa stretto, prima con Biden - Ultima Ora - Agenzia ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno nave

gonews

laAntonella Lembo in rada nella baia di Huanghua in Cina4 febbraio 2021 Ritorna a casa il marittimo livornese Gabriele Padovan bloccato da un anno in Cina nella baia di al largo di ......Scotto di Perrotolo dalla Antonella Lembo sono sbarcati nel porto di Huanghua marittimi di, ... Così, all'Ansa, Gianluca Perino di Termoli, il comandante dellacisterna rimasta al largo del ...Una nave si è incagliata al porto di Livorno. Poco dopo le 9 di oggi, sabato 6 febbraio, la porta-container 'Msc Aniello' è andata dritta contro gli ...Durante la manovra di ingresso, invece di accostare a sinistra imboccando il canale dedicato, per cause da verificare la nave è andata dritta contro gli scogli che sono a protezione del faro ...