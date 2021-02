LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 febbraio: terzo Mirko Felicetti nello snowboard, terzi Rieder/Rastner nello slittino (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47 slittino – La coppia lettone Bots/Plume si è aggiudicata la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio 2020-2021 con il tempo di 1:48.274. Primo successo in carriera davanti ai connazionali Sics/Sics a 64 millesimi, mentre salgono sul podio i nostri Rieder/Rastner a 207. Quarti e quinti i tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Arlt con un distacco, rispettivamente, di 294 e 456 millesimi. Sesti i nostri Nagler/Malleier a 484, settimi i campioni, gli austriaci Steu/Koller a 532, mentre sono ottavi Rieder/Kainzwaldner a 551. 10.16 snowboard – Arriva il podio per l’Italia in quel di Bannoye nel PGS al maschile. Lo agguanta Mirko ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47– La coppia lettone Bots/Plume si è aggiudicata la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) ultimo appuntamento della Coppa del Mondo didoppio 2020-2021 con il tempo di 1:48.274. Primo successo in carriera davanti ai connazionali Sics/Sics a 64 millesimi, mentre salgono sul podio i nostria 207. Quarti e quinti i tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Arlt con un distacco, rispettivamente, di 294 e 456 millesimi. Sesti i nostri Nagler/Malleier a 484, settimi i campioni, gli austriaci Steu/Koller a 532, mentre sono ottavi/Kainzwaldner a 551. 10.16– Arriva il podio per l’Italia in quel di Bannoye nel PGS al maschile. Lo agguanta...

