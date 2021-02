LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 febbraio: Federico Pellegrino attesissimo, terzo Mirko Felicetti nello snowboard (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16 snowboard – Arriva il podio per l’Italia in quel di Bannoye nel PGS al maschile. Lo agguanta Mirko Felicetti che nella Small Final si impone sul connazionale Edwin Coratti. La lotta per la vittoria invece è una questione tutta russa: ad imporsi è il campione del mondo in carica Dmitri Loginov su Igor Sluev. 10.09 snowboard – A Bannoye nel PGS femminile di Coppa del Mondo arriva una doppietta per la Germania: Ramona Hofmeister si impone su Cheyenne Loch e vola in testa alla classifica. Terza posizione per l’austriaca Sabine Schoeffmann. Non ha agguantato la qualificazione agli ottavi la nostra Nadya Ochner. 09.55 COMBINATA NORDICA – Si è appena conclusa la prova di salto della tappa di Coppa del Mondo a Klingenthal. In testa il nipponico ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16– Arriva il podio per l’Italia in quel di Bannoye nel PGS al maschile. Lo agguantache nella Small Final si impone sul connazionale Edwin Coratti. La lotta per la vittoria invece è una questione tutta russa: ad imporsi è il campione del mondo in carica Dmitri Loginov su Igor Sluev. 10.09– A Bannoye nel PGS femminile di Coppa del Mondo arriva una doppietta per la Germania: Ramona Hofmeister si impone su Cheyenne Loch e vola in testa alla classifica. Terza posizione per l’austriaca Sabine Schoeffmann. Non ha agguantato la qualificazione agli ottavi la nostra Nadya Ochner. 09.55 COMBINATA NORDICA – Si è appena conclusa la prova di salto della tappa di Coppa del Mondo a Klingenthal. In testa il nipponico ...

