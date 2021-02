LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 febbraio: Federico Pellegrino 3° nella sprint! Podi italiani in PGS e sliittino (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino è terzo nella sprint a tecnica libera di Ulricehamn. A battere il poliziotto di Nus sono lo svedese Oskar Svensson (2’55?34) e il russo Gleb Retivykh (a 16 centesimi). Per l’azzurro, a 30 centesimi e sul Podio per uno solo davanti al duo francese Jouve-Chanavat, si riduce leggermente il vantaggio nei confronti del suo più diretto rivale in Coppa del Mondo di specialità. Fuori nei quarti Michael Hellweger. 14.25 SCI DI FONDO – Si è appena completata la finale femminile della sprint in tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia: doppietta delle padrone di casa con Maja Dahlqvist, che chiude in 3’20?59, davanti alla connazionale Johanna Hagstroem, seconda a 0?30, ed alla statunitense Jessie Diggins, terza a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 SCI DI FONDO –è terzosprint a tecnica libera di Ulricehamn. A battere il poliziotto di Nus sono lo svedese Oskar Svensson (2’55?34) e il russo Gleb Retivykh (a 16 centesimi). Per l’azzurro, a 30 centesimi e sulo per uno solo davanti al duo francese Jouve-Chanavat, si riduce leggermente il vantaggio nei confronti del suo più diretto rivale in Coppa del Mondo di specialità. Fuori nei quarti Michael Hellweger. 14.25 SCI DI FONDO – Si è appena completata la finale femminile della sprint in tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia: doppietta delle padrone di casa con Maja Dahlqvist, che chiude in 3’20?59, davanti alla connazionale Johanna Hagstroem, seconda a 0?30, ed alla statunitense Jessie Diggins, terza a ...

