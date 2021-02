LIVE Italia-Spagna 3-0 ATP Cup in DIRETTA: Fognini e Berrettini epici! Il romano: “Con la Russia ce la giochiamo” (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE SINNER-KHACHANOV (INIZIO 6.30 ORA ItaliaNA) MATTEO Berrettini TITANICO: SCONFITTO IN DUE SET BAUTISTA AGUT MATTEO Berrettini: “CON LA Russia CE LA giochiamo. UN ONORE INDOSSARE LA MAGLIA AZZURRA” LA MAGICA DI VITTORIA DI Fognini SU CARRENO BUSTA PROGRAMMA, ORARI E TV Italia-Russia, FINALE ATP CUP VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI Fognini SU CARRENO BUSTA VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI Berrettini SU BAUTISTA AGUT FABIO Fognini: “STO BENE FISICAMENTE E NON HO DOLORI” Italia IN FINALE CON LA Russia: I PRECEDENTI. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE SINNER-KHACHANOV (INIZIO 6.30 ORANA) MATTEOTITANICO: SCONFITTO IN DUE SET BAUTISTA AGUT MATTEO: “CON LACE LA. UN ONORE INDOSSARE LA MAGLIA AZZURRA” LA MAGICA DI VITTORIA DISU CARRENO BUSTA PROGRAMMA, ORARI E TV, FINALE ATP CUP VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DISU CARRENO BUSTA VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DISU BAUTISTA AGUT FABIO: “STO BENE FISICAMENTE E NON HO DOLORI”IN FINALE CON LA: I PRECEDENTI. ...

