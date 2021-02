LIVE Italia-Romania basket femminile in DIRETTA: ultimo scalino per la qualificazione agli Europei! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione – Le 12 azzurre per oggi – Lardo alla vigilia Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match di qualificazione agli Europei femminili 2021 tra Italia e Romania nella bolla di Istanbul. Si ritorna in campo a 48 ore di distanza dalla vittoria azzurra contro la Danimarca, nettissima peraltro, che ha inoltre mostrato un’ottima capacità di costruire il gioco da parte delle ragazze allenate da Lino Lardo. Ci sono solo questi 40 minuti tra l’Italia e la qualificazione agli Europei di Valencia e Strasburgo, i quinti consecutivi dall’ultima mancata qualificazione nel ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione – Le 12 azzurre per oggi – Lardo alla vigilia Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladell’match diEuropei femminili 2021 tranella bolla di Istanbul. Si ritorna in campo a 48 ore di distanza dalla vittoria azzurra contro la Danimarca, nettissima peraltro, che ha inoltre mostrato un’ottima capacità di costruire il gioco da parte delle ragazze allenate da Lino Lardo. Ci sono solo questi 40 minuti tra l’e laEuropei di Valencia e Strasburgo, i quinti consecutivi dall’ultima mancatanel ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 2-0 ATP Cup in DIRETTA: Fognini e Berrettini epici! Il romano: “Con la Russia ce la giochiamo” -… - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 1-0 ATP Cup Berrettini-Bautista Agut 6-3 4-5 in DIRETTA: nessun break nel secondo set - #Italia… -