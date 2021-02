LIVE Italia-Romania 81-66 basket femminile in DIRETTA: le azzurre volano agli Europei! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ed è tutto per questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, e per la Nazionale l’appuntamento è con gli Europei di Spagna e Francia, dal 17 al 27 giugno. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Italia: Pan 17; Romania: Marginean 14 FINISCE QUI! L’Italia VOLA agli Europei! Il tiro dell’81-66 di Orban dalla media chiude la partita e consegna alle azzurre l’ingresso in Spagna e Francia! Zandalasini non molla mai, stoppa anche la penetrazione di Lenart. Ultimo minuto! 81-64 Realizza l’aggiuntivo Orban. 81-63 Giro e tiro di Orban che segna con fallo, il quinto, di Keys. 81-61 E LA CHIUDE ZANDALASINI! +20! 79-61 Realizza l’aggiuntivo Romeo, 2? alla ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEd è tutto per questa nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, e per la Nazionale l’appuntamento è con gli Europei di Spagna e Francia, dal 17 al 27 giugno. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Pan 17;: Marginean 14 FINISCE QUI! L’VOLAIl tiro dell’81-66 di Orban dalla media chiude la partita e consegna allel’ingresso in Spagna e Francia! Zandalasini non molla mai, stoppa anche la penetrazione di Lenart. Ultimo minuto! 81-64 Realizza l’aggiuntivo Orban. 81-63 Giro e tiro di Orban che segna con fallo, il quinto, di Keys. 81-61 E LA CHIUDE ZANDALASINI! +20! 79-61 Realizza l’aggiuntivo Romeo, 2? alla ...

