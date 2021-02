LIVE Italia-Romania 70-56 basket femminile in DIRETTA: le azzurre a 5? dalla fine cercano l’affondo finale (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-56 2/2 Romeo. Furbata di Romeo che ruba palla da dietro a Popescu, che commette antisportivo sul tentativo di contropiede. Due liberi e possesso a -3’57”. 72-56 2/2 Penna. Filip commette fallo lontano dal canestro su Penna, sono due liberi. 70-56 A segno Popescu, time out Lardo con 4’24” da giocare. Parecchi tiri da tre sbagliati dall’Italia, ancora. 70-54 1/2 Carangelo. Entra Popescu e Carangelo subito le porta via palla a metà campo, volando verso il canestro e guadagnando due liberi. 6? alla fine, Italia che si sta un po’ intestardendo a tirare da tre. 69-54 Penetrazione sul lato sinistro di Marginean. E ora Pan va anche per la stoppata su Podar! 69-52 2/2 anche per Bestagno su fallo di Filip, 8? alla fine. 67-52 Fallo sul tiro di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-56 2/2 Romeo. Furbata di Romeo che ruba palla da dietro a Popescu, che commette antisportivo sul tentativo di contropiede. Due liberi e possesso a -3’57”. 72-56 2/2 Penna. Filip commette fallo lontano dal canestro su Penna, sono due liberi. 70-56 A segno Popescu, time out Lardo con 4’24” da giocare. Parecchi tiri da tre sbagliati dall’, ancora. 70-54 1/2 Carangelo. Entra Popescu e Carangelo subito le porta via palla a metà campo, volando verso il canestro e guadagnando due liberi. 6? allache si sta un po’ intestardendo a tirare da tre. 69-54 Penetrazione sul lato sinistro di Marginean. E ora Pan va anche per la stoppata su Podar! 69-52 2/2 anche per Bestagno su fallo di Filip, 8? alla. 67-52 Fallo sul tiro di ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - sardanews : Nasce Italia Live, su Radio Casteddu ogni giorno le news più importanti dall’Italia e dalla Sardegna con Sara Panar… - zazoomblog : LIVE Italia-Romania 48-39 basket femminile in DIRETTA: prova lentamente la fuga la Nazionale - #Italia-Romania #48… -