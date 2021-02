LIVE Italia-Romania 63-51 basket femminile in DIRETTA: gran tripla di Francesca Pan a fine terzo quarto! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-52 2/2 anche per Bestagno su fallo di Filip, 8? alla fine. 67-52 Fallo sul tiro di Carangelo su Marginean che fa 1/2. 67-51 PENNA PER CARANGELO! VOLANO VIA LE AZZURRE! 65-51 2/2 Penna. Inizia l’ultimo quarto subito con una rubata di Elisa Penna su Lenart, vola in transizione e si prende anche il fallo con due liberi. TOP SCORER – Italia: Pan 17; Romania: Walker 14 63-51 Francesca PAN! DA TRE PUNTI SULLA SIRENA DEL terzo quarto! E questa può far malissimo alla Romania! 60-51 gran virata di Marginean. 60-49 ELISA PENNA! Scocca la tripla a 1’15” dalla terza sirena! 57-49 Svarione azzurro difensivo, Lenart ne approfitta per bucare le maglie. 57-47 2/2 Romeo, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-52 2/2 anche per Bestagno su fallo di Filip, 8? alla. 67-52 Fallo sul tiro di Carangelo su Marginean che fa 1/2. 67-51 PENNA PER CARANGELO! VOLANO VIA LE AZZURRE! 65-51 2/2 Penna. Inizia l’ultimo quarto subito con una rubata di Elisa Penna su Lenart, vola in transizione e si prende anche il fallo con due liberi. TOP SCORER –: Pan 17;: Walker 14 63-51PAN! DA TRE PUNTI SULLA SIRENA DELE questa può far malissimo alla! 60-51virata di Marginean. 60-49 ELISA PENNA! Scocca laa 1’15” dalla terza sirena! 57-49 Svarione azzurro difensivo, Lenart ne approfitta per bucare le maglie. 57-47 2/2 Romeo, ...

