LIVE Italia-Romania 40-35 basket femminile in DIRETTA: Zandalasini padrona dei due minuti prima dell’intervallo (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Zandalasini 10; Romania: Walker 11 E finisce così il secondo quarto! 40-35 LA TABELLATA DA TRE DI FRANCESCA PAN SU SCARICO DI Zandalasini! 37-35 Spara la tripla Walker, restituendola a Zanda. 37-32 Palleggio arresto tiro: signore e signori, Cecilia Zandalasini, tecnica, talento e arte! Ottima difesa azzurra, con Walker che prova a girarsi e tirare, ma c’è fallo in attacco altrove. 1’07” all’intervallo. 35-32 CARANGELO DA TRE! E potrebbe essere il momento in cui si sblocca! 32-32 1/2 Pavel. Walker per Pavel, Keys la perde e per tentare di rientrare commette il fallo: ancora liberi. 1’51” alla seconda sirena. 32-31 GRAN PALLA DI Zandalasini PER BESTAGNO! 30-31 2/2 Walker. Bestagno cerca di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –10;: Walker 11 E finisce così il secondo quarto! 40-35 LA TABELLATA DA TRE DI FRANCESCA PAN SU SCARICO DI! 37-35 Spara la tripla Walker, restituendola a Zanda. 37-32 Palleggio arresto tiro: signore e signori, Cecilia, tecnica, talento e arte! Ottima difesa azzurra, con Walker che prova a girarsi e tirare, ma c’è fallo in attacco altrove. 1’07” all’intervallo. 35-32 CARANGELO DA TRE! E potrebbe essere il momento in cui si sblocca! 32-32 1/2 Pavel. Walker per Pavel, Keys la perde e per tentare di rientrare commette il fallo: ancora liberi. 1’51” alla seconda sirena. 32-31 GRAN PALLA DIPER BESTAGNO! 30-31 2/2 Walker. Bestagno cerca di ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - zazoomblog : LIVE Italia-Romania 15-14 basket femminile in DIRETTA: azzurre avanti grazie ai tiri liberi dopo il primo quarto -… - vivere_sardegna : Nasce Italia Live, su Radio Casteddu ogni giorno le news più importanti dall’Italia e dalla Sardegna con Sara Panar… -