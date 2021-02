LIVE Italia-Romania 40-35 basket femminile in DIRETTA: si riparte! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Marginean che esaurisce il bonus della Romania, effettuato su Bestagno nel tentativo di non farle portare il blocco su Zandalasini. 44-37 2/2 Cinili. Zandalasini per Cinili, Podar commette fallo dopo il tiro: altri due liberi. 42-37 2/2 Marginean. Marginean va vicina allo sfondamento, ottiene i liberi per fallo di Pan. 42-35 2/2 Pan, massimo vantaggio. Gran transizione da palla rubata Cinili-Pan, arriva il fallo di Sipos su quest’ultima: liberi. Inizia il terzo quarto. Sta per ricominciare l’incontro! Classifica delle seconde in questo momento: Bosnia-Erzegovina unica a 3-1, poi Turchia, Ungheria, Ucraina e Gran Bretagna a 2-2. La differenza canestri azzurra, contando che si scartano i risultati con la quarta, dovrebbe metterci in sicurezza anche in caso di sconfitta. TOP SCORER – ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Marginean che esaurisce il bonus della, effettuato su Bestagno nel tentativo di non farle portare il blocco su Zandalasini. 44-37 2/2 Cinili. Zandalasini per Cinili, Podar commette fallo dopo il tiro: altri due liberi. 42-37 2/2 Marginean. Marginean va vicina allo sfondamento, ottiene i liberi per fallo di Pan. 42-35 2/2 Pan, massimo vantaggio. Gran transizione da palla rubata Cinili-Pan, arriva il fallo di Sipos su quest’ultima: liberi. Inizia il terzo quarto. Sta per ricominciare l’incontro! Classifica delle seconde in questo momento: Bosnia-Erzegovina unica a 3-1, poi Turchia, Ungheria, Ucraina e Gran Bretagna a 2-2. La differenza canestri azzurra, contando che si scartano i risultati con la quarta, dovrebbe metterci in sicurezza anche in caso di sconfitta. TOP SCORER – ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - bot_naps : Il famoso ritardato di Oh Faps ha quittato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - zazoomblog : LIVE Italia-Romania 15-14 basket femminile in DIRETTA: azzurre avanti grazie ai tiri liberi dopo il primo quarto -… -