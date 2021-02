LIVE Italia-Romania 27-25 basket femminile in DIRETTA: ancora equilibrio a metà secondo quarto (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-27 2/2 Marginean. Pescata Marginean vicino a canestro, De Pretto commette fallo sul tiro: liberi su questo mismatch. Italia in bonus, Romania che ancora non ha commesso falli a 4’38” dall’intervallo. 27-25 LA TRIPLA DI DE PRETTO! E si ritorna avanti! 24-25 Palla che gira sul ferro in modo fortunato per Marginean, che segna dalla media. 24-23 ROMEO! La tripla del nuovo vantaggio! 21-23 Si vendica subito dopo sfruttando il rapido contropiede con l’appoggio. Time out Italia. Walker trova una ricezione pazzesca, ma la fa commettendo tre secondi. 21-21 ancora il pari di Attura! Che poi anche difensivamente cerca di rendersi utile. 19-21 Doppio rimbalzo offensivo rumeno, è Marginean alla fine ad andare a penetrare in ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-27 2/2 Marginean. Pescata Marginean vicino a canestro, De Pretto commette fallo sul tiro: liberi su questo mismatch.in bonus,chenon ha commesso falli a 4’38” dall’intervallo. 27-25 LA TRIPLA DI DE PRETTO! E si ritorna avanti! 24-25 Palla che gira sul ferro in modo fortunato per Marginean, che segna dalla media. 24-23 ROMEO! La tripla del nuovo vantaggio! 21-23 Si vendica subito dopo sfruttando il rapido contropiede con l’appoggio. Time out. Walker trova una ricezione pazzesca, ma la fa commettendo tre secondi. 21-21il pari di Attura! Che poi anche difensivamente cerca di rendersi utile. 19-21 Doppio rimbalzo offensivo rumeno, è Marginean alla fine ad andare a penetrare in ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - sportface2016 : #COVID19, i dati aggiornati sulle #vaccinazioni in #Italia - flamminiog : RT @federtennis: Che nottata per l'Italia ?? ?? Finale #ATPCup ????Italia??Russia???? - LIVE su @SuperTennisTv da 00:00 ?? @fabiofogna ?? Rublev ??… -