LIVE Italia-Romania 15-14 basket femminile in DIRETTA: azzurre avanti grazie ai tiri liberi dopo il primo quarto (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Zandalasini 5; Romania: Ghizila 7 Non fa neppure in tempo a tirare Ashley Walker: primo quarto non propriamente bello, ma l’importante è l’averlo chiuso avanti. 15-14 1/2 Attura, -7?7. Penetra di rabbia Attura, sfiorando il gioco da tre punti: ci saranno comunque due liberi. Fallo di Sipos. Scoccato l’ultimo minuto del quarto. 14-14 2/2 Bestagno. Gran rubata di Elisa Penna che lancia la transizione e serve Bestagno, raddoppiata con fallo di Sipos: liberi. 12-14 2/2 Zandalasini. Si riprende con due liberi per Zandalasini, fermata col fallo da Podar per fermare la transizione. Arriva il time out chiamato dalla Romania (non si ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Zandalasini 5;: Ghizila 7 Non fa neppure in tempo a tirare Ashley Walker:non propriamente bello, ma l’importante è l’averlo chiuso. 15-14 1/2 Attura, -7?7. Penetra di rabbia Attura, sfiorando il gioco da tre punti: ci saranno comunque due. Fallo di Sipos. Scoccato l’ultimo minuto del. 14-14 2/2 Bestagno. Gran rubata di Elisa Penna che lancia la transizione e serve Bestagno, raddoppiata con fallo di Sipos:. 12-14 2/2 Zandalasini. Si riprende con dueper Zandalasini, fermata col fallo da Podar per fermare la transizione. Arriva il time out chiamato dalla(non si ...

