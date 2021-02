LIVE – Italia-Romania 0-2, basket femminile qualificazioni Europei 2021 (DIRETTA) (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Italia scende sul parquet contro la Romania in occasione della sesta ed ultima giornata del gruppo D di qualificazioni degli Europei femminili 2021. Le azzurre dopo aver spazzato via la Danimarca, sono pronte ad affrontare la squadra rumena attualmente terza nel girone ma già certa di non potersi qualificare. Sabato 6 febbraio alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. IL CALENDARIO COMPLETO DELLE qualificazioni AGLI Europei FEMMINILI 2021 AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Romania 0-2 1? Layup di Pavel in avvio (0-2) 18.55 – Gentili lettori di Sportface, benvenuti alla DIRETTA di Italia-Romania SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) L’scende sul parquet contro lain occasione della sesta ed ultima giornata del gruppo D dideglifemminili. Le azzurre dopo aver spazzato via la Danimarca, sono pronte ad affrontare la squadra rumena attualmente terza nel girone ma già certa di non potersi qualificare. Sabato 6 febbraio alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. IL CALENDARIO COMPLETO DELLEAGLIFEMMINILIAGGIORNA LA0-2 1? Layup di Pavel in avvio (0-2) 18.55 – Gentili lettori di Sportface, benvenuti alladiSportFace.

