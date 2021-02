LIVE Italia-Romania 0-0 basket femminile in DIRETTA: si comincia! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Si gira verso canestro e segna Pavel. Primo possesso Romania. 18:59 Ecco i quintetti sul parquet! 18:58 Squadre alle loro panchine, tra poco palla a due! 18:56 Ghizila Pavel Sipos Walker Marginean: questo il quintetto rumeno. 18:55 Finisce di suonare l’inno di Mameli, tra cinque minuti al palla a due! 18:53 In corso la cerimonia degli inni nazionali. 18:50 Quintetto invariato per le azzurre rispetto a 48 ore fa Coach Lardo non cambia quintetto. Palla a due alle 19.00. Serve una vittoria con la Romania per approdare all’ @EurobasketWomen . DIRETTA SkySportUno.#Italbasket#EurobasketWomen#NothingButAzzurre pic.twitter.com/LR74G9Tm3E — Italbasket (@Italbasket) February 6, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Si gira verso canestro e segna Pavel. Primo possesso. 18:59 Ecco i quintetti sul parquet! 18:58 Squadre alle loro panchine, tra poco palla a due! 18:56 Ghizila Pavel Sipos Walker Marginean: questo il quintetto rumeno. 18:55 Finisce di suonare l’inno di Mameli, tra cinque minuti al palla a due! 18:53 In corso la cerimonia degli inni nazionali. 18:50 Quintetto invariato per le azzurre rispetto a 48 ore fa Coach Lardo non cambia quintetto. Palla a due alle 19.00. Serve una vittoria con laper approdare all’ @EuroWomen .SkySportUno.#Ital#EuroWomen#NothingButAzzurre pic.twitter.com/LR74G9Tm3E — Ital(@Ital) February 6, ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - wsbitalia1 : ?? STASERA DIRETTA ?? alle 20:00 WSB Italia Trading è live su TWITCH! Non mancate ?? - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia e Romania in campo per l'ultima sfida delle qualificazioni agli Europei del 2021. Le azzurre… -