LIVE Inghilterra-Scozia 6-11, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: impresa degli scozzesi! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime partite. Grandissima sorpresa in questa prima giornata del Sei Nazioni 2021: a Twickenham la Scozia batte 11-6 l'Inghilterra detentrice del titolo. impresa SCOZZESE! 80? Niente da fare, palla persa: finisce la partita! 79? Serve una meta, che potrebbe arrivare anche oltre lo scadere del tempo. Fondamentale però non fare uscire la palla. 79? Ultima opportunità per l'Inghilterra che deve risalire il campo. 78? Scozia che ora continua di fase in fase a tenere il possesso, a caccia di una vittoria storica. 77? Partita che ora si fa quasi impossibile per i padroni di casa. 76? Erroraccio inglese dopo un calcio di liberazione scozzese: c'è l'in avanti e la ...

