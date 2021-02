LIVE – Fortitudo Bologna-Dinamo Sassari 71-73 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) Laospita il Banco di Sardegnanell’anticipo della 19° giornata diA1. Gli emiliani con sei vittorie in campionato stanno riprendendo quota e si trovano al momento decimi in classifica. Si trovano invece in zona playoff i saldi che sotto la guida di Pozzecco si sono confermati una squadra solida. Sabato 6 febbraio alle ore 20.00 la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA71-73 33? Gentile da tre (71-73) 32? Bendzius attacca il ferro (71-70) 32? Baldasso colpisce da tre (71-68) 31? Katic impatta la parità (68-68) 31? Inizio quarto finale FINE TERZO QUARTO ...