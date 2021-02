LIVE Fortitudo Bologna-Dinamo Sassari 57-57 | Serie A basket in DIRETTA | parità a metà terzo quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-60 TRIPLA di Bendzius dall’angolo. 59-57 Piazzato di Banks. 57-57 HUNT! Due mani sopra il ferro. 55-57 3/3 Bendzius. +2. Eimantas Bendzius andrà in lunetta con 3 liberi dopo il fallo subito da Withers. 55-54 Penetrazione di Fantinelli che cancella il vantaggio della. 53-54 SCHIACCIATA di Bilan dopo la penetrazione centrale. 53-52 1/2 per l’ex centro della Virtus Roma. Viaggio in lunetta per Dario Hunt. 52-52 Burnell dalla media, 6’50” da giocare nel, 2-0 i falli. 52-50 Palleggio, arresto e tiro di Aradori. 50-50 TRIPLA di Spissu. 50-47 BANKS DA TREE! Piedi per terra. 47-47 2/2 Gentile in lunetta,. 47-45 Bilan dal post basso. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 20.47 A tra poco per il secondo tempo di ...