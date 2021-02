LIVE – Cosenza-Spal 0-0 | Serie B 2020 2021DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) La direttadi, match valido per la ventunesima giornata di/2021. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria ottenuta per 2 a 1 contro la Virtus Entella e si trova al quattordicesimo posto in classifica con 20 punti. Ladi Marino, reduce dal pareggio ottenuto nel big match contro il Monza, si trova al sesto posto in classifica con 34 punti. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 6 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Vera; Tremolada; Gliozzi, Carretta(3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli, Mora, ...