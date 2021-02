Live Atalanta-Torino 2-0 | Ilicic sblocca | Gosens raddoppia

calciomercatoit : 21' #Atalanta micidiale: SUBITO TRIS DI MURIEL! #AtalantaTorino 3-0 LIVE - infoitsport : Live Atalanta-Torino 0-0: Gasp fa turnover pensando al Napoli - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inizia #AtalantaTorino: segui il LIVE - infoitsport : LIVE Atalanta-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - infoitsport : Live Atalanta - Torino Serie A 2020/2021. Diretta Live. Orario, formazioni, dove vederla -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

Segui- Torino- TORINO 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini TORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, ...PRIMO TEMPO 20' GOL ATALANTA! Muriel. Contropiede dell'Atalanta che libera Muriel al tiro, Sirigu risponde male non trattenendo, palla che finisce ancora a Muriel che segna. 18' ...PRIMO TEMPO 18' GOL ATALANTA! Malinovskyi si beve Rizzo, traversone basso che taglia l'area, Gosens dal secondo palo, Sirigu la butta in porta coprendo malissimo il palo 17' Non ...