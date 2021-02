Little Nightmares 2: le novità di gamplay (Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’uscita di Little Nightmares 2, seguito dell’acclamato gioco della Tarsier Studio e distribuito da Bandai Namco. Nonostante ciò, Bandai ha distribuito in rete una serie di brevissimi video in cui vengono mostrata le migliorie a livello di gameplay. Andiamo a scoprirle assieme. Little Nightmares 2: Solo nel buio… Il primo trailer ci fa ripercorrere quelle che sono le aree delle varie demo rilasciate negli ultimi mesi, paragonando però la grafica fra i due giochi. Si può constatare infatti come, nonostante La Città Pallida e dintorni non siano certo molto più raggianti delle Fauci, il sistema d’illuminazione rende più visibile e chiaro il paesaggio che ci circonda. Questo permette una maggiore interazione con l’ambiente e l’eventualità di esplorare in cerca di collezionabili o oggetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’uscita di2, seguito dell’acclamato gioco della Tarsier Studio e distribuito da Bandai Namco. Nonostante ciò, Bandai ha distribuito in rete una serie di brevissimi video in cui vengono mostrata le migliorie a livello di gameplay. Andiamo a scoprirle assieme.2: Solo nel buio… Il primo trailer ci fa ripercorrere quelle che sono le aree delle varie demo rilasciate negli ultimi mesi, paragonando però la grafica fra i due giochi. Si può constatare infatti come, nonostante La Città Pallida e dintorni non siano certo molto più raggianti delle Fauci, il sistema d’illuminazione rende più visibile e chiaro il paesaggio che ci circonda. Questo permette una maggiore interazione con l’ambiente e l’eventualità di esplorare in cerca di collezionabili o oggetti ...

