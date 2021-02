L’Italia dice sì all’uso dei monoclonali. Il ministro Speranza ha firma il decreto sui preziosi farmaci (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco, L’Italia dice sì all’uso degli anticorpi monoclonali contro il coronavirus. Si tratta di quella che gli esperti definiscono “un’arma in più”, per giunta complementare ai vaccini. Nel terzo giorno delle consultazioni di governo da parte di Mario Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook ha annunciato la firma del decreto che autorizza la distribuzione dei preziosi e innovativi farmaci. “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco e del parere del Consiglio superiore di sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco,sìdegli anticorpicontro il coronavirus. Si tratta di quella che gli esperti definiscono “un’arma in più”, per giunta complementare ai vaccini. Nel terzo giorno delle consultazioni di governo da parte di Mario Draghi, ildella Salute, Roberto, su Facebook ha annunciato ladelche autorizza la distribuzione deie innovativi. “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco e del parere del Consiglio superiore di sanità ho appenato ilche autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi ...

