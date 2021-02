Lione | Garcia e la Ligue 1 | “Campionato mai stato così interessante come quest’anno”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo tanti anni di totale dominio del Paris Saint-Germain, la1 sta vivendo una stagione davvero unica. Lille in vetta,alle sue spalle e Psg all'inseguimento. Ecco perché, parlando a margine della sfida contro lo Strasburgo, il tecnico Rudi, manager dell'Olympique, ha sottolineato la bellezza dell'annata in corso.: "La1 mai stata"caption id="attachment 895891" align="alignnone" width="609"(getty images)/caption-2 dalla vetta occupata dal Lille e un punto di vantaggio sul Psg terzo. Ildi Rudicrede di poter lottare fino alla fine per vincere il. L'ex Roma ha commentato il momento del massimo torneo ...

Jean - Michel Aulas, presidente del, ha parlato del futuro del tecnico Rudi: le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport...di giocare prima punta o esterno offensivo - è anche nel mirino del Barcellona (come Erice ... se non dovesse sbloccarsi la trattativa Pogba, è il 22enne centrocampista delHoussem Aouar .Il mercato invernale dell'Inter è stato pesantemente limitato dai problemi societari e dalla pandemia globale. In estate con dell'equilibrio in più potrebbe cambiare tutto. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...Rudi Garcia, tecnico del Lione, in conferenza stampa ha parlato dei diritti TV in Francia, con Canal + venuta in soccorso dopo l’addio di Mediapro, e del momento attuale del campionato transalpino: “C ...