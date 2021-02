Liga, Siviglia-Getafe 3-0: vittoria fondamentale per i padroni di casa, prima gioia per il Papu . La classifica aggiornata (Di sabato 6 febbraio 2021) L'anticipo di Liga valido per la 22esima giornata tra Siviglia e Getafe si conclude 3-0.Liga, 21a giornata: l’Atletico Madrid annienta il Cadice e va a +10 sul Real. Risultati e classificaUna vittoria fondamentale che permette agli spagnoli di superare momentaneamente il Barcellona, piazzandosi al terzo posto in classifica. Al 35esimo minuto del primo tempo il Var nega il vantaggio al Siviglia annullando un gol a Lucas Ocampos. Il Getafe al 54esimo del secondo tempo è costretto a rimanere in 10 a causa del rosso diretto occorso a Djene, e al 68esimo minuto El Haddadi riesce a sbloccare il risultando trovando il primo gol. Nel finale il Siviglia si scatena trovando il primo centro col nuovo club del ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) L'anticipo divalido per la 22esima giornata trasi conclude 3-0., 21a giornata: l’Atletico Madrid annienta il Cadice e va a +10 sul Real. Risultati eUnache permette agli spagnoli di superare momentaneamente il Barcellona, piazzandosi al terzo posto in. Al 35esimo minuto del primo tempo il Var nega il vantaggio alannullando un gol a Lucas Ocampos. Ilal 54esimo del secondo tempo è costretto a rimanere in 10 a causa del rosso diretto occorso a Djene, e al 68esimo minuto El Haddadi riesce a sbloccare il risultando trovando il primo gol. Nel finale ilsi scatena trovando il primo centro col nuovo club del ...

Gianluc21212259 : RT @86_longo: ?? 30 minuti nella Liga e primo gol per il Papu #Gomez con il suo Siviglia - sportface2016 : VIDEO - #Liga Subito gol del #PapuGomez, sinistro pazzesco da fuori area - Mediagol : #Liga, Siviglia-Getafe 3-0: vittoria fondamentale per i padroni di casa, prima gioia per il Papu . La classifica ag… - tuttoatalanta : Siviglia, gol al debutto nella Liga per il Papu Gomez - fant_chia_amor : RT @86_longo: ?? 30 minuti nella Liga e primo gol per il Papu #Gomez con il suo Siviglia -