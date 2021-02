Liga, il Siviglia supera il Getafe per 3-0. Splendido il primo gol del Papu Gomez in Andalusia (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Siviglia vince 3-0 con il Getafe, squadra ostica e l’Inter lo sa bene dopo la sfida di Europa League della scorsa estate. Dopo l’espulsione di Djené al 54?, avvenuta tra l’altro con l’ausilio del VAR, si sono aperti gli spazi al club andaluso e Munir El Haddadi ha punito al 67?. Nel finale è arrivato il primo gol del Papu Gomez in Spagna, un bellissimo sinistro da fuori area che ha superato il portiere Yanez. Allo scadere El-Nesyri ha arrotondato il punteggio sul 3-0 definitivo. Il Siviglia è terzo in Liga a quota 42, scavalca il Barcellona (40) che però giocherà domani sul campo del Betis. Foto: Twitter Siviglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilvince 3-0 con il, squadra ostica e l’Inter lo sa bene dopo la sfida di Europa League della scorsa estate. Dopo l’espulsione di Djené al 54?, avvenuta tra l’altro con l’ausilio del VAR, si sono aperti gli spazi al club andaluso e Munir El Haddadi ha punito al 67?. Nel finale è arrivato ilgol delin Spagna, un bellissimo sinistro da fuori area che hato il portiere Yanez. Allo scadere El-Nesyri ha arrotondato il punteggio sul 3-0 definitivo. Ilè terzo ina quota 42, scavalca il Barcellona (40) che però giocherà domani sul campo del Betis. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

