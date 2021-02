Liga, il Granada pareggia allo scadere con il Levante (Di sabato 6 febbraio 2021) VALENCIA (SPAGNA) - Pareggio per 2 - 2 tra Levante e Granada nella ventiduesima giornata della Liga . L' avversario del Napoli in Europa League resta momentaneamente in ottava posizione a quota 30 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) VALENCIA (SPAGNA) - Pareggio per 2 - 2 tranella ventiduesima giornata della. L' avversario del Napoli in Europa League resta momentaneamente in ottava posizione a quota 30 ...

martinLuengo2 : La Liga: Levante 2 (José Luis Morales 30' 67') Granada 2 (Kennedy 43' Roberto Soldado 90+2'), Premier: Aston Villa… - sportli26181512 : #Liga, il Granada pareggia allo scadere con il Levante: Solo un punto nella sfida di Madrid per l'avversario del Na… - sportli26181512 : Levante-Granada CF 2-2: Levante e Granada CF si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la ventiduesima g… - AmiciValencia : Morales...il Comandante! Doppio vantaggio Levante ma il Granada non ci sta e segna con Roberto Soldado al 92°… - sportface2016 : #Liga 2020/2021: il #Granada riacciuffa il #Levante, #Soldado firma il 2-2 in pieno recupero #LevanteGranada -